Info Midollo osseo, Emilia-Romagna prima per nuovi donatori La lista dei donatori è più giovane rispetto ad altre regioni, per cui il saldo tra chi entra e chi esce per i limiti d’età è il migliore d’Italia Tweet Tweet Conferenza stampa Bologna, 14 febbraio 2018 - Nuovo record di giovani entrati nel Registro tra Rimini e Piacenza. In gennaio già tre donazioni effettive, altre tre in arrivo a febbraio. Gli iscritti emiliano-romagnoli nel registro nazionale dei potenziali donatori sono 52.535 (dato 31 dicembre 2017) contro i 49.398 dell’anno precedente su un totale nazionale pari a 392.873. Solo Veneto (61mila) e Lombardia (73mila) ne hanno storicamente di più, anche se l’Emilia-Romagna è in risalita grazie al continuo ingresso di nuovi donatori. Nel 2017 i nuovi iscritti sono stati 5.260, una cifra ancora superiore a quella registrata nei due anni precedenti (5.090 e 5.040) e addirittura tripla a quella registrata cinque anni fa (nel 2012 erano stati 1.714) e pari ad oltre il 20% del totale nazionale.



Questa crescita è stata dovuta al grande impegno di ADMO Emilia-Romagna, che ha sviluppato una rete dinamica e capillare. Oggi può contare su 6 collaboratori retribuiti nelle sedi di Parma, Modena, Bologna (2), Forlì, Cesena; 2 sanitari retribuiti e 102 volontari sanitari accreditati attraverso appositi corsi di formazione; 750 volontari attivi; 20 giovani in Servizio civile; 2 stagisti universitari e 10 negli Istituti superiori. Proprio nelle scuole superiori ADMO Emilia-Romagna realizza una fortissima azione di sensibilizzazione. Questo attivismo ha permesso di abbassare l’età media dei potenziali donatori, che oggi in due casi su tre hanno meno di 25 anni e solo nel 4% più di 36. Questo provoca la ‘risalita’ cui si accennava: la lista dei donatori dall’Emilia-Romagna è più giovane rispetto ad altre regioni, per cui il saldo tra chi entra e chi esce perché ha raggiunto i limiti d’età previsti è nettamente il migliore d’Italia.



I risultati sono stati resi possibili snellendo le procedure per la tipizzazione (‘mappatura’ del potenziale donatore per verificarne la compatibilità con chi necessita di un trapianto) attraverso due scelte. D’intesa con la Regione sono stati, infatti, progressivamente concentrati gli esami nel laboratorio del Sant’Orsola, che si è fatto carico anche di parte delle liste d’attesa degli altri Centri, tagliando sia i tempi sia i costi per ogni singolo test. La centralizzazione ha favorito anche un investimento sulla tipologia di tipizzazione: quelle ‘ad alta risoluzione’, che meglio possono permettere un’efficace incrocio tra malato bisognoso di trapianto e potenziale donatore, sono passate dal 15% del 2014 al 35%, contro una media ferma a livello nazionale al 27%.



ADMO ha parallelamente introdotto i kit per realizzare la tipizzazione attraverso il prelievo salivare, snellendo le procedure che altrimenti richiedono un prelievo del sangue. Entrano nel registro attraverso questa nuova modalità, avviata nel 2013 e proseguita a spese dell’associazione, ormai ben l’81,4% dei nuovi potenziali volontari.



In questi anni è conseguentemente cresciuto anche il numero dei donatori effettivi, coloro cioè che essendosi iscritti nel registro vengono individuati come donatori potenzialmente compatibili con un paziente che in qualsiasi parte del mondo necessita di un trapianto e che, se gli approfondimenti danno esito positivo, vengono chiamati per effettuare la donazione. Nel mese di gennaio, solo a Bologna-Ferrara-Ravenna, sono già state 3 le donazioni ed altre 3 si concretizzeranno a febbraio, con un trend superiore a quello registrato nell’anno record (2016).

La maggior parte dei trapianti di cellule staminali emopoietiche sono autologhi (circa il 75%), cioè con cellule provenienti dal paziente stesso. Quelli allogenici possono coinvolgere consanguinei o estranei, che vengono trovati appunto attraverso il Registro dei donatori volontari.



Il registro dei potenziali donatori è mondiale, ma per i pazienti italiani rimane importante che aumenti sempre più il numero dei connazionali donatori. La compatibilità non è mai assoluta ma si misura su una scala che può avere fino a 10 punti. La possibilità che il patrimonio genetico coincida 10 punti su 10 è massima quando donatore e ricevente provengono da una stessa area geografica e questo incide fortemente sulle possibilità di successo del trapianto: la sopravvivenza scende del 10-15% ogni volta che si perde 1 punto lungo la scala della compatibilità genetica.